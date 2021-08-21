الأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية على جازان حتى الـ9 مساء

المواطن - الرياض

نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان ، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وأبو عريش ، و أحد المسارحة ، و الطوال ، وبيش ، وصامطة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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