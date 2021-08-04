الأرصاد: نعمل على برنامج الاستمطار الصناعي.. أولى مراحله في منطقتين

المواطن - الرياض

أوضح رئيس المركز الوطني للأرصاد، أيمن غلام، اليوم الأربعاء، أن المركز يعمل حاليًّا على برنامج الاستمطار الصناعي، والذي ستنطلق أولى مراحله مع بداية موسم الأمطار الربيعية في مرتفعات منطقتي عسير والباحة.

فيديو | رئيس مركز الأرصاد لـ #نشرة_النهار: نعمل على برنامج الاستمطار.. وستنطلق أولى المراحل في عسير والباحة#الإخبارية pic.twitter.com/S6wQuESmNU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 4, 2021

مركز التغير المناخي:

وتطرق رئيس مركز الأرصاد، إلى نشأة المركز وجهوده في تجميع معلومات الطقس، حيث أُسس عندما طلب الطيارون معلومات أرصادية، لإكمال أولى الرحلات الجوية للملك عبدالعزيز.

وقال أيمن غلام: إن المركز أطلق مبادرة لإنشاء مركز التغير المناخي، والذي سيقوم بإصدار توقعات جوية حتى 100 سنة قادمة، بتجميع المعلومات الأرصادية الخاصة بالملاحة الجوية وتوزيعها على دول العالم.

24 مليون رسالة:

كما تحدث عن أهمية المعلومات الأرصادية التي أصبحت تستخدم في الخطط العسكرية والسياسية، حيث تم إطلاق أكثر من 24 مليون رسالة متبادلة بين المركز الإقليمي للأرصاد بجدة ومطارات المملكة.

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