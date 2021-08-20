الأرض بين أورانوس والشمس في 5 نوفمبر

المواطن- محمد داوود- جدة

دخل كوكب أورانوس في الحركة التراجعية بعد وقف حركته المعتادة ظاهريًّا باتجاه الشرق أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج، إذ تحول إلى التحرك غربًا بدلًا من ذلك، وهذا الانعكاس في الاتجاه ظاهرة تمر بها جميع الكواكب الخارجية في النظام الشمسي بشكل دوري قبل بضعة أشهر من وصولها إلى التقابل.

الكواكب لا تتحرك للخلف:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الحركة التراجعية كانت معروفة للراصدين القدامى، وقد حيرتهم لأنهم لم يتمكنوا من التوفيق بينها وبين النماذج التي تتحرك فيها الكواكب في مدارات دائرية منتظمة حول الأرض، كما كانوا يعتقدون، حيث تتحرك الكواكب دائمًا في نفس الاتجاه، ولا تتحرك إلى الخلف تراجعيًّا، ولكن الذي يحدث أن الأرض أثناء حركتها السريعة في مدارها الصغير حول الشمس تمر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الأرض فقط أن الكوكب بدأ يتحرك إلى الخلف في مداره بالنسبة للنجوم لعدة أشهر.

تتحرك بشكل أبطأ:

وقال: إن الحركة التراجعية تشبه سيارة تتحرك سريعًا وتعبر بجانب سيارة أخرى تتحرك بشكل أبطأ، عندها فإن الأشخاص داخل السيارة السريعة سيشاهدون السيارة البطيئة بعد تجاوزها تظهر وكأنها تتحرك نحو الخلف، وطبعًا السيارة البطيئة لا تتحرك للخلف ولم تعكس حركتها، وهذا ينطبق على أورانوس أثناء فترة حركته التراجعية.

أعلى نقطة فوق الأفق:

وأشار أبو زاهرة إلى أورانوس سيكون مرصودًا بواسطة التلسكوب في سماء الفجر، حيث يرتفع فوق الأفق قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ويصل إلى أعلى نقطة فوق الأفق الجنوبي الشرقي قبل أن يتلاشى مع بزوغ الفجر، وبشكل عام بدأت الحركة التراجعية لكوكب أورانوس اليوم الجمعة، ويستمر ذلك حتى منتصف يناير 2022.

يُشاهد طوال الليل:

وخلص أبو زاهرة إلى القول: إنه خلال الأسابيع التالية سيصل أورانوس إلى أعلى نقطة له في السماء قبل أربع دقائق من كل ليلة، وسيصبح مرصودًا تدريجيًّا في سماء المساء، وكذلك في سماء ما قبل الفجر، حيث يقترب من التقابل، مع التنويه بأن كوكبنا سيكون بين أورانوس والشمس في 5 نوفمبر 2021 عندها سيكون أورانوس في حالة التقابل، وسيشرق مع غروب الشمس، وسيبقى مشاهدًا طوال الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي، لذلك تعتبر فترة التقابل مثالية خلال السنة لرؤية الكوكب.

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