الأقرب لمغادرة الهلال من الأجانب الـ7

المواطن - محمد سمعه

لا يزال المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، يبحث عن تحديد العناصر الأجنبية الراحلة، وذلك بعد ضم المالي موسى ماريجا والبرازيلي ماثيوس بيريرا.

مدرب الهلال يختار المغادر بين جيوفينكو وفييتو:

ويُعد كل من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والأرجنتيني لوسيانو فييتو مرشحين لمغادرة الزعيم، لكن المدرب جارديم يحبذ رحيل جيوفينكو والإبقاء على فييتو لمنحه فرصة أخرى.

وسيرحل جيوفينكو عن الفريق وسيتم قيد البرازيلي ماثيوس بيريرا القادم إلى الأزرق من نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي؛ كونه يشغل مركز صانع الألعاب، وهو نفس مركز اللاعب جيوفينكو.

لماذا رفض باوك إتمام صفقة جيوفينكو ؟

ولفتت تقارير صحافية ، إلى أن إدارة نادي باوك اليوناني جمدت المفاوضات مع جيوفينكو لأسباب مادية، خاصة أن اللاعب الإيطالي يرغب في الحصول على ترضية مادية من إدارة فهد بن نافل.

وكان المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، ذكر أن النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا سيغيب عن مباراة فريقه الهلال ضد الطائي الافتتاحية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار الصرامي إلى أن غياب بيريرا، لعدم وجود مكان في نظام TMS من أجل تسجيله لوجود الأجانب السبعة في صفوف الهلال، وذلك بعد رفض نادي باوك اليوناني شراء المدة المتبقية من عقد الإيطالي جيوفينكو لارتفاع مرتبه.

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