الأمر بالمعروف تواصل تفعيل حملاتها في البدائع

المواطن - القصيم

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة البدائع حملتي “رب أجعل هذا البلد آمناً“، و”الخوارج شرار الخلق” وذلك ضمن الخطة التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم ، في إطار التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح أهداف الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكرى وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.

رسائل توعوية:

ونشرت الهيئة عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على المحتوى التوعوي للحملات عبر المنصات التوعوية في الأسواق والمراكز التجارية والطرق الرئيسة والسيارات الرسمية بالتعاون مع الجهات الحكومية.

رسالة الرئاسة:

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد، أن هذه الحملات التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة تجاه أمن المجتمع وبيان قيم الوسطية والاعتدال التي قامت عليها المملكة العربية السعودية، مبيناً أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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