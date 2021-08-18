الأمم المتحدة ردًّا على وعود طالبان: ننتظر أفعالًا

المواطن - متابعة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة أمس الثلاثاء ردًّا على مؤتمر صحفي عقدته حركة طالبان في وقت سابق: إن المنظمة الدولية ستحتاج إلى رؤية أفعال لطالبان على الأرض في أفغانستان.

رؤية الأفعال:

وأضاف ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك: “سنحتاج إلى رؤية ما سيحدث فعلًا، وسنحتاج إلى رؤية أفعال على الأرض بشأن تنفيذ الوعود”.

بدوره، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء: “سنحكم على طالبان استنادًا إلى أفعالها”.

وقال ماس خلال مؤتمر صحفي في برلين في ختام جلسة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “الشيء المهم هو أن تكون المرحلة الانتقالية سلمية، وهذا أمر يعتمد على ما ستفعله الحكومة الانتقالية في الواقع حالما يتم تشكيلها، وإذا كان بمقدورنا الوثوق بتصريحاتها”.

وأضاف: “تباحثنا في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي وخلصنا إلى أننا سنحكم على طالبان استنادًا إلى أفعالها”.

مؤتمر لـ طالبان:

وعقدت طالبان أول مؤتمر صحفي رسمي في كابول منذ الاستيلاء الصادم على المدينة، أعلنت فيه أنها تريد علاقات سلمية مع الجميع، وأنها ستحترم حقوق النساء.

وقال أبرز المتحدثين باسم الحركة ذبيح الله مجاهد الذي عقد المؤتمر: “لا نريد أي أعداء داخليين أو خارجيين”.

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