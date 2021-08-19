الأمم المتحدة: قلقون من الوضع في إثيوبيا

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عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن قلقه من الوضع في إثيوبيا وأشار إلى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في إقليم تيجراي.

ووفقًا لقناة العربية، قال الأمين العام للأمم المتحدة “حان الوقت لإنهاء المعاناة في إقليم تيجراى في إثيوبيا”.

مبعوث خاص إلى إثيوبيا

وفي وقت سابق، وبسبب جرائم أبي أحمد، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، مبعوثًا خاصًا إلى إثيوبيا وذلك للمرة الثانية في ظل تصاعد النزاع المسلح بين الجيش الإثيوبي وإقليم تيجراي، حيث امتدت الحرب إلى مناطق مجاورة بينما دعت الحكومة المواطنين لحمل السلاح.

وتقول وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن اتساع نطاق الحرب في إثيوبيا البالغ عدد سكانها ما يزيد عن 110 ملايين نسمة، يمثل أزمة إنسانية كارثية حيث لا يزال ملايين الأشخاص في تيجراي يواجهون المجاعة، كما لا تسمح السلطات الإثيوبية بوصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء السكان.

نزوح آلاف الإثيوبيين

ونزح مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم أمهرة وإقليم عفر، مع تقدم قوات تيجراي نحو تلك المناطق، التي هددت بالتوجه للعاصمة أديس أبابا بهدف رفع الحصار عن منطقتهم.

ودعت الوكالة في تقرير لها إدارة الرئيس جو بايدن، ممثلة في المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان الذي يزور إثيوبيا، للضغط على حكومة أديس أبابا في هذه اللحظة الحاسمة.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جاك سوليفان، إن أشهرًا من الحرب في إثيوبيا، تسببت في معاناة هائلة وانقسامات كبيرة داخل هذا البلد، موضحًا أنها لن تلتئم عبر المزيد من القتال، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.

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