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الأمن البيئي يوقف 36 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعي
رعوا 1780 رأسًا من الإبل والأغنام

الأمن البيئي يوقف 36 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعي

2021/08/24
الساعة 6:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأمن البيئي يوقف 36 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعي
المواطن - واس

أوقفت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي (36) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (16) مواطنًا و(20) مقيمًا، من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1120) رأسًا من الإبل و(660) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

جهود قوات الأمن البيئي

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الأمن البيئي


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