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الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح

الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح

2021/08/27
الساعة 1:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح
المواطن - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة الشيخ علي فهد السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.


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