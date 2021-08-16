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الأهلي الأفضل بافتتاحية دوري محمد بن سلمان
رغم تعادله الإيجابي مع الفيصلي

الأهلي الأفضل بافتتاحية دوري محمد بن سلمان

2021/08/16
الساعة 12:21 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي الأفضل بافتتاحية دوري محمد بن سلمان
المواطن - مروة نبيل

نال أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إشادة كبيرة، رغم سقوطه في فخ التعادل الإيجابي.

الأهلي الأفضل في الجولة الافتتاحية:

ولعب الراقي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد”، بأداء الراقي، وقال جمال عارف: “أعجبني فريق الأهلي في الجولة الأولى من الدوري.. وعلى أي فريق يلعب أمام النصر أن يخاف، وأرى أنه مهاجمه تاليسكا نجم الجولة”.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر spl

وعلق طارق النوفل على الأبرز بالجولة الافتتاحية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قائلًا: “الحالة المزاجية للمدرج الأهلاوي إيجابية .. المستويات في الجولة الأولى لا يمكن الحكم عليها سواء لنادي الشباب أو غيره”.

وفي السياق ذاته، تحدث ماجد الفهمي على الأفضل في الجولة الأولى من المسابقة، قائلًا: “الهلال غير مقنع من الموسم الماضي والنادي الأهلي أفضل فريق في الجولة .. الاتحاد خائف والتعاون مُخيف”.

النادي الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر spl

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن كل من الاتفاق، أبها، الهلال، الرائد والفيحاء.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز السابع برصيد نقطة واحدة مع كل من الحزم، الأهلي والفيصلي، ثم كل من؛ الشباب، الباطن، الاتحاد، الفتح، الطائي وضمك بدون رصيد.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC


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