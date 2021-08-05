الأهلي المصري يعتلي صدارة دوري بلاده بالفوز على وادي دجلة

المواطن - محمد سمعه

اعتلى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، صدارة الدوري المحلي، وذلك بعد الفوز على وادي دجلة بثنائية لهدف في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري.

ملخص مباراة الأهلي المصري ضد وادي دجلة:

وكان الشوط الأول بدأ بشكل هادئ بين الفريقين، دون وجود لأي محاولات خطيرة تذكر حتى انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح الأهلي في الثانية الـ17 في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” وذلك بعدما ارتدت الكرة من الحارس محمد عبدالمنصف حارس وادي دجلة.

واستمر ضغط المارد الأحمر هجوميًّا ليتمكن محمد شريف من إضافة الهدف الثاني للمارد الأحمر بالدقيقة الـ61، بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد مجدي “أفشة”.

ومن هجمة مرتدة نُفذت بشكل مُتقن تمكن فريق وادي دجلة من تسجيل الهدف الوحيد له بالمباراة عبر اللاعب أحمد شريف بالدقيقة الـ67.

سبب إلغاء الهدف الثالث لـ الأهلي:

وألغى الحكم إبراهيم نور الدين، هدفًا ثالثًا سجله الأهلي المصري عبر اللاعب محمود وحيد، وذلك بداعي وجود خطأ قبل الهدف على مهاجم الأهلي صلاح محسن.

وأصبح رصيد المارد الأحمر بعد الفوز 61 نقطة في المركز الأول متفوقًا على نادي الزمالك صاحب المركز الثاني والذي يملك 61 نقطة أيضًا ولكن التفوق بفارق الأهداف.

سيواجه الأهلي مساء السبت المقبل، فريق سيراميكا كليوباترا في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يواجه الزمالك فريق غزل المحلة.

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