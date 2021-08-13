الأهلي والفيصلي يفتتحان دوري محمد بن سلمان بتعادل إيجابي

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي والفيصلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الفيصلي يتقدم والأهلي يتعادل:

وبدأت مباراة الأهلي والفيصلي التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع من الفريقين، قبل أن يتمكن الفرنسي رومان أمالفيتانو من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 27 دقيقة.

وأحرز رومان أمالفيتانو الهدف الأول في شباك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بكرة رأسية مميزة، بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، وانتفض لاعبو الراقي بعد الهدف وضغطوا بقوة بحثًا عن تعديل النتيجة.

ونجح محمد المجحد في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 37 من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، واستمرت محاولات الفريقين ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيصلي بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

تعادل الأهلي والفيصلي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين أملًا في تسجيل هدف جديد وخطف النقاط الثلاث، وأهدر اللاعبين العديد من الفرص وسط تألق من الدفاع، لتنتهي المباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل بهدف لكل منهما، ويكتفي كل فريق بحصد نقطة.

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