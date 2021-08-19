الأهلي يخطف تعادلًا مثيرًا أمام الحزم بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في التعادل مع مضيفه الحزم بنتيجة هدفين لكل فريق وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الأهلي والحزم

ونجح حزم الصمود في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج من ضربة رأسية بالدقيقة الـ35، ثم أضاف بعد ذلك اللاعب أولا جون الهدف الثاني بالدقيقة الـ40 بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الحزم بثنائية دون مقابل.

وفي الشوط الثاني عاد الراقي إلى المسار الصحيح، لينجح في تقليص الفارق عبر اللاعب المقدوني أليوسكي بالدقيقة الـ78.

ولم يتأخر الراقي ليضيف هدف التعادل عبر البرازيلي باولينيو بالدقيقة الـ83.

وكان الشوط الأول من المباراة شهدت إصابة النجم السوري عمر السومة لاعب الراقي ليغادر اللقاء في الدقيقة الـ11 اضطراريًا ويحل بدلًا منه اللاعب عبدالرحمن غريب.

التعادل الثاني على التوالي

يذكر أن الراقي كان تعادل بالجولة الأولى مع الفيصلي بهدف لكل فريق، بينما تعادل الحزم مع التعاون بثلاثية لكل فريق.

وأصبح رصيد الأهلي بعد التعادل نقطتين، وهو نفس رصيد نادي الحزم.

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