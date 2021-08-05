الأهلي يستوفي شروط الكفاءة المالية

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في إنهاء أزمة شهادة الكفاءة المالية قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي ينهي أزمة الكفاءة المالية

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء الراقي في المركز الثالث، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ124 مليون ريال.

وقال الإعلامي سعيد القرني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “الأهلي يستوفي شروط الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بعد سداد مبلغ 124 مليون.. شكرًا ماجد النفيعي”.

أبرز تعاقدات الراقي

وكانت إدارة ماجد النفيعي تسعى لحل أزمة الكفاءة المالية، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز في الموسم الجديد، والمنافسة على الألقاب.

وتعاقد النادي الأهلي مع أكثر من لاعب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وهم؛ المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، محمد مجرشي، الكرواتي فيليب براداريتش، البرازيلي باولينيو، المقدوني أليوسكي والسنغالي الحسن نداو.

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