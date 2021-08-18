الأهلي يسعى لإنهاء عقدة عمرها 11 عامًا أمام الحزم

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي لخوض مباراة قوية غدًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد نادي الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية.

وستنطلق المباراة بين الفريقين مساء الغد في تمام السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكةعلى ملعب نادي الحزم.

مهمة غير سهلة لـ الأهلي:

ولا تبدو مهمة الراقي أمام الحزم سهلة حيث يُعرف الحزم بتفوقه على الراقي في المباريات التي جمعت بين الفريقين ببطولة الدوري بمختلف مسمياته في مدينة الرس بمنطقة القصيم.

وسبق لـ الحزم أن لعب مع الراقي 7 مباريات في الرس، حيث نجح حزم الصمود في الفوز 3 مباريات وفاز الراقي مرة واحدة وكان التعادل حاضرًا بينهما في 3 مباريات.

ومنذ عام 2010 لم يتمكن الأهلي من الفوز على الحزم في الرس وسبق لـ الراقي أن فاز خارج أرضه على الحزم في الدوري ولكن كان هذا اللقاء في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويطمح الراقي بقيادة مدربه الألباني بيسنك هاسي في الفوز على الحزم غدًا في الرس بعد غياب دام 11 عامًا منذ الفوز على الحزم في أرضه بعام 2010.

تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف المسميات لـ الدوري:

وبشكل عام تمكن الأهلي من الفوز على الحزم بـ 9 مباريات في مختلف المسميات لـ الدوري من أصل 16 مباراة جمعت بين الفريقين في الدوريات المختلفة بـ السعودية وصولًا إلى دوري المحترفين الذي بدأ في عام 2008، وكان التعادل حاضرًا في 4 مباريات وفاز الحزم في 3 مواجهات فقط.

يذكر أن الراقي كان تعادل مع الفيصلي بهدف لكل فريق بالجولة الأولى من دوري المحترفين موسم 2021/ 2022، بينما تعادل الحزم في اللقاء الأول أمام التعاون بثلاثية لكل فريق.

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