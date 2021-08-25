الأهلي يسقط بفخ التعادل الإيجابي أمام ضمك في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

خيم التعادل الإيجابي على مباراة الأهلي وضمك بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الأهلي وضمك:

ونجح اللاعب السنغالي لحسن نداو في إحراز الهدف الأول للراقي بالدقيقة الـ18، ليرد نادي ضمك بالتعادل عبر اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني بالدقيقة الـ19.

ولم يشهد الشوط الأول أي أهداف جديدة، لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل الإيجابي بين الفريقين حيث سجل الراقي هدفًا لكن تقنية الفيديو رفضت احتسابه لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

موعد المباراة المقبلة لـ الراقي:

يذكر أن الأهلي تعادل للمرة الثالثة على التوالي في دوري المحترفين، حيث أصبح رصيده 3 نقاط، بينما أصبح رصيد ضمك 4 نقاط.

وسيلعب الراقي مع التعاون بالجولة الرابعة من الدوري يوم 12 سبتمبر المقبل، بينما يلعب ضمك مع فريق الفيصلي يوم 11 سبتمبر المقبل.

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