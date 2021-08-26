الأهلي يطلب إعادة مباراته ضد ضمك !

المواطن - محمد سمعه

أكد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، على أن ناديه تقدم باحتجاج ضد نادي ضمك، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

طريقة هدف ضمك تثير غضب الأهلي:

وقال النفيعي في تصريحات تلفزيونية: إن النادي تقدم بالاحتجاج بسبب طريقة تنفيذ هدف نادي ضمك، مشيرًا إلى أن النادي ينتظر القرار العادل.

وكان اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني سجل هدف التعادل سريعًا لـ ضمك في شباك الراقي بعد مرور دقيقة واحدة من هدف اللاعب السنغالي الحسن نداو، حيث استغل ضمك تراجع لاعبي الراقي من الاحتفال بهدفهم، ليباغتهم فارس الجنوب بهدف التعادل.

تعادل ثالث على التوالي لـ الراقي:

جدير بالذكر أن الراقي تعادل التعادل الثالث على التوالي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد التعادل بالجولة الأولى ضد الفيصلي، والتعادل في الجولة الثانية أمام نادي الحزم.

وكان برنامج “أكشن مع وليد”، المذاع على قناة MBC Action، ذكر أن الراقي تقدم باحتجاج على مباراته مع ضمك ويطالب بإعادة المباراة، مبررًا ذلك بوجود خطأ فني في الهدف الأول؛ لأن الكرة لعبت ولاعبي الأهلي في ملعب فريق ضمك.

وسيلعب الأهلي مع التعاون بالجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 12 سبتمبر المقبل، بينما يلعب ضمك مع فريق الفيصلي يوم 11 سبتمبر المقبل، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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