الأهلي يفقد عمر السومة 4 أسابيع

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي- قبل قليل- عن غياب نجمه السوري عمر السومة عن الملاعب لمدة 4 أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها بمباراة الحزم في الجولة الثانية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تفاصيل إصابة عمر السومة:

وكشف الأهلي، عبر حسابه في “تويتر”، عن أن السومة أُصيب بتمزق من الدرجة الثانية، وسيحتاج إلى شهر من العلاج والتأهيل، وذلك قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.

السومة يبكي بعد الإصابة:

وكان السومة بكى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحزم التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وسجل لـ الأهلي في شباك الحزم كل من أليوسكي والبرازيلي باولينيو، بينما سجل لفريق الحزم كارلوس ستراندبيرج واللاعب أولا جون.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة