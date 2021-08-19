الأهلي يكشف تفاصيل إصابة السومة في لقاء الحزم

المواطن - محمد سمعه

كشف النادي الأهلي اليوم الخميس آخر مستجدات إصابة نجمه السوري عمر السومة، بعد أن أُصيب في لقاء الحزم بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تفاصيل إصابة عمر السومة

وأعلن النادي عبر حسابه في “تويتر” أن الفحوصات المبدئية كشفت تعرض السومة لإصابة عضلية حيث سيُجري اللاعب الأشعة الطبية والفحوصات اللازمة في جدة، لتحديد مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي.

ملخص مباراة الأهلي والحزم

وكانت عدسات الكاميرا التقطت المهاجم السوري عمر السومة لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي وهو يبكي عقب خروجه اضطراريًا من مباراة حزم الصمود متأثرًا بالإصابة التي لحقت به بعد دقائق من انطلاقة الشوط الأول من مباراة الفريقين بالجولة الثانية.

وخرج السومة متأثرًا بالإصابة ليحل بدلًا منه عبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء.

ونجح حزم الصمود في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج من ضربة رأسية بالدقيقة الـ35، ثم أضاف بعد ذلك اللاعب أولا جون الهدف الثاني بالدقيقة الـ40 بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الحزم بثنائية دون مقابل.

وفي الشوط الثاني عاد الراقي إلى المسار الصحيح، لينجح في تقليص الفارق عبر اللاعب المقدوني أليوسكي بالدقيقة الـ78.

ولم يتأخر الراقي ليضيف هدف التعادل عبر البرازيلي باولينيو بالدقيقة الـ83.

يذكر أن الراقي كان تعادل بالجولة الأولى مع الفيصلي بهدف لكل فريق، بينما تعادل الحزم مع التعاون بثلاثية لكل فريق.

وأصبح رصيد الأهلي بعد التعادل نقطتين، وهو نفس رصيد نادي الحزم.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة