الأهلي يُقدم أوراقه لإنهاء شهادة الكفاءة المالية

المواطن - مروة نبيل

اقتربت إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، كثيرًا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل تسجيل اللاعبين الجدد خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يقترب من الحصول على الشهادة:

وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رفعت إدارة الأهلي الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الكفاءة المالية”.

وتابع عبدالعزيز المريسل تغريدته قائلًا: “ومن المتوقع أن يعلن النادي الثلاثاء أو الأربعاء بالكثير (إذا انتهت لجنة الكفاءة المالية من التدقيق) حصوله على الشهادة”.

ونجحت جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الحصول على شهادة الكفاءة المالية باستثناء 4 أندية من ضمنهم الأهلي، وذلك بعدما قدم الاتحاد في وقت سابق الأوراق ليقترب من الحصول عليها رسميًّا.

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

ولعب الراقي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ويستعد لمواجهة الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس المقبل.

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