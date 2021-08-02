الأوميغا 3 أنواع وجميعها تتوفر في الأطعمة الغذائية

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك لـ”المواطن“، أن الأوميغا 3 أنواع وهي عبارة عن حمض دهني غير مشبع ويتوفر في الأطعمة الغذائية وعلى هيئة حبوب مكملات غذائية قد يصفها الطبيب لمواجهة نقص الحمض في الجسم، لكونها تقوم بمهام متعددة وضرورة لصحة الجسم ، مبينة أن هناك ثلاثة أنواع للأوميغا وهي 3 و6 و9 تعتبر أكثر تداولًا في الوسط الطبي.

الأوميغا 3 ومحاربة الاكتئاب :

وبينت أن الأوميغا 3 توجد بشكل طبيعي في المأكولات البحرية بما في ذلك سمك السالمون والتونة وبعض الخضروات وزيت الصويا وزيت الكانولا، وهذا الحمض يساعد في محاربة الاكتئاب والقلق اللذان يعتبران أكثر الأمراض النفسية انتشارًا في الوقت الحالي، كما وجدت الدراسات أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم مستويات أقل من الأوميغا 3 مقارنة بأقرانهم الأصحاء ، كما جدت دراسات أخرى أن مكملات الأوميغا 3 يمكن أن تساعد في تقليل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، وبجانب ذلك يقلل هذا الحمض خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

خفض الدهون الثلاثية:

ولفتت إلى أن الأوميغا 6 ، فهو مهم لخفض مستويات الدهون الثلاثية، وبالتالي الحماية من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية والجلطات، والأمراض السرطانية ، والتخفيف من مشكلة الاعتلال العصبي التي يمكن أن تصيب مرضى السكري ، كما يعمل على محاربة الحساسية، وبالأخص لدى النساء والوقاية من الأمراض السرطانية مثل سرطان الثدي ، والحماية من مخاطر الإصابة بالإكزيما، والأمراض الجلدية ، والمحافظة على مستويات ضغط الدم، وانسداد الشرايين والجلطات.

تراجع مهارات الذاكرة:

ولفتت إلى أن الأوميغا 6 توجد في بعض الأطعمة مثل زيت فول الصويا وزيت النخيل وزيت زهرة الربيع وزيت بذور القطن ، وبذور عباد الشمس وبذور اللفت ، والدواجن والبيض ، والحبوب الغذائية ، جوز الهند ، الأفوكادو ، الأسماك ، الصنوبر ، الجوز ، والأشخاص الذين يتناولون المزيد من أحماض أوميغا 6 قد يكونون أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ، كما قد يساعد تناول أحماض أوميغا 6 على تعزيز الذاكرة ومهارات التفكير، حيث إن الأشخاص الذين يحرصون على تناول مصادر هذه الأحماض هم أقل عرضة لتراجع مهارات الذاكرة والتفكير مع تقدم العمر.

مكافحة حدوث الالتهابات:

واختتمت الدكتورة نظمية بالقول، أما أوميغا 9 فهذا الحمض يعتبر أحد الأحماض المفيدة لجسم الإنسان، حيث يحصل عليه الإنسان من مصادر الطعام المختلفة ، ويعرف أوميغا 9 غالباً باسم حمض الأوليك ، ويستخدم الجسم هذا الحمض عندما يكون هناك نقص في الجسم في أوميغا 3، وأوميغا6 ، ومصادر هذا الحمض هي الفول السوداني، وزيت عباد الشمس، وزيت الزيتون، وزبدة الفول السوداني، والأفوكادو، والمكسرات، إضافة إلى زيت القرطم ، أما فوائده فهو يساهم في مكافحة حدوث الالتهابات في جسم الإنسان ، وخفض مستويات الكولسترول ، ويعزز إنتاج البروستاجلاندين في الجسم ، وحماية القلب والمخ من الأمراض التي قد تصيبه خاصة تلك التي تنتج عن ارتفاع مستوى الكولسترول في الجسم ، والمحافظة على وظائف الجلد والغدد، كما أنه ضروري لإفراز هرمونات النمو في جسم الإنسان.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة