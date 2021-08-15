الإطاحة بـ3 مواطنين بحوزتهم 2 كجم من الحشيش المخدر في الشمالية

المواطن - الرياض

أعلنت مكافحة المخدرات القبض على (3) مواطنين بالحدود الشمالية بحوزتهم (2) كجم من الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

تفاصيل ضبط مروجي الحشيش المخدر:

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة ومبالغ نقدية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية عن القبض على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ضبط بحوزتهم (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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