الإعلامي حسن محني الشهري في ذمة الله

المواطن - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى الإعلامي حسن محني الشهري، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونعى الإعلامي عبدالله الحسني الفقيد قائلًا: “ببالغ الحزن أنعى أخي وصديقي ورفيق عمري حسن محني الشهري الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم. أسأل الله الكريم العظيم أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويربط على قلوب أسرته وذويه”.

أحد رواد الصحافة السعوديين

كما نعى الشيخ عادل الكلباني الإعلامي الراحل قائلًا: “{إنا لله وإنا إليه راجعون} إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واجعل مأواه جنات النعيم”.

وقال الكاتب سعود السبيعي، “توفي اليوم أحد رواد الصحافة والإعلام السعودي الأستاذ حسن محني الشهري أبو مهند.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أن الراحل حسن محني الشهري من الإعلاميين المتميزين الذين أثروا الوسط الإعلامي في المملكة والعالم العربي، وعمل في مجال إعداد البرامج التليفزيونية، وكان رحمه الله عضوًا بجمعية إعلاميون وله عدة مؤلفات، كما شغل منصب مدير تحرير في عدة صحف.

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