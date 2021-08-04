“الإعلام والتربية السياحية” ورشة مشتركة بين الإعلامي السياحي والصحفيين

المواطن - الشرقية

نظمت جمعية الإعلام السياحي ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الصحفيين بالأحساء ضمن ملتقى الإعلام السياحي 2021، وقدم الورشة الدكتور أحمد العمير مستشار الجمعية مساء أمس حول “الإعلام والتربية السياحية” في مقر فرع هيئة الصحفيين بالأحساء.

مضامين ومحاور الورشة:

وبين العمير من خلال هذه الورشة الأدوار المنوطة بالإعلام السياحي وهي: الأخبار ونشر الثقافة والوعي السياحي لدى المجتمع وتحفيز الطلب على المنتج السياحي والاستمرارية في النشاط الإعلامي ومقاومة الشائعات ودور الإعلام السياحي في تصنيف دول؛ كونها دولًا سياحية تحقق عوائد مالية عالية وأثره في نجاحها بالجذب السياحي وتحقيق الإقناع لدى السائح والدفع بالسلطات التشريعية لإصدار القوانين وتعدد طرح الوسائل والأساليب الإعلامية، بجانب أن الإعلام السياحي فرصة لإعلان المستثمرين والأدوار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يلعبها الإعلام السياحي وفوق هذا وذاك كونه ينطلق من مسؤولية وطنية.

وقد حضر الورشة عضو جمعية الإعلام السياحي الأستاذ عبدالسلام الخالدي ورئيس وأعضاء هيئة الصحفيين بالأحساء ولفيف من الإعلاميين والإعلاميات.

مفهوم الإعلام السياحي:

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الجمعية مع هيئة الصحفيين بالأحساء لنشر مفهوم الإعلام السياحي سعيًا لبناء إعلام متخصص يبرز مقومات الأحساء الطبيعية والتراثية والتنموية وفق رؤية 2030 التي اتخذت صناعة السياحة بديلًا إستراتيجيًّا عن الموارد الخام للدول، واستغلال الثروات الطبيعية والسياحية وتعتبر الصناعة الأولى من حيث تشغيل اليد العاملة وهي ذات دور متنامٍ ومهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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