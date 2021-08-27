الإقالة تهدد مدرب الشباب !

المواطن - محمد سمعه

أصبحت الإقالة تهدد المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، وذلك بعد الخسارة من نادي الفتح بالجولة الثالثة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحتى الآن خسر الليث مباراتين أمام كل من أبها والفتح، وتعادل مع الاتفاق بثلاثية لكل فريق، بعد أن كان متقدمًا بثلاثية دون رد في الجولة الثانية.

مباراة الحزم الفرصة الأخيرة

وربما تكون مباراة الحزم، بالجولة الرابعة هي المباراة المفصلية للمدرب شاموسكا حيث إذا لم ينجح الليث في الفوز فقد تكون الإقالة هي الحل الأمثل من إدارة خالد البلطان لإنقاذ الفريق قبل أن يفقد الفرصة في المنافسة على الفوز بلقب دوري المحترفين.

وكان شاموسكا تولى تدريب نادي الشباب قبل انطلاق موسم 2021/2022، وذلك بعد رحيله عن نادي الفيصلي.

وسيواجه الليث، فريق الحزم يوم 12 سبتمبر المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ملخص مباراة الشباب والفتح

وفي مباراة الفتح، نجح اللاعب فراس البريكان في إحراز الهدف الأول للنموذجي بالدقيقة الـ25، مستغلًا إشهار البطاقة الحمراء في وجه الأرجنتيني إيفر بانيغا قائد الفريق الكروي الأول بالليث، بعد تدخله العنيف على قدم أحد لاعبي النموذجي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم النموذجي بهدف دون مقابل على الليث.

وبالشوط الثاني من المباراة استمر نادي الشباب في تراجعه، ليعطي الفرصة لفريق الفتح للبحث عن إضافة الهدف الثاني.

وبالفعل تمكن اللاعب نواف البوشل من إضافة الهدف الثاني للنموذجي بالدقيقة الـ88.

وتعرض الليث لخسارته الثانية في دوري المحترفين السعودي ليتوقف رصيده عند نقطة، بينما أصبح رصيد النموذجي 4 نقاط في المركز السادس.

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