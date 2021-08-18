الإمارات: استقبلنا الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته لأسباب إنسانية

المواطن - متابعة

أعلنت الإمارات أنها استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي فر من بلاده قبل 3 أيام إثر استيلاء حركة طالبان على العاصمة كابول.

مصير الرئيس الأفغاني:

وبعد ساعات من تأكد خروجه من البلاد قالت وسائل إعلام محلية إنه طائرته حطت في سلطنة عمان لكن لم يتم تأكيد هذه الرواية من مصادر رسمية.

واليوم الأربعاء أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات أن أبو ظبي استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية.

وكان رئيس أفغانستان قد غادر العاصمة الأفغانية كابل، يوم الأحد، بعد دخول قوات طالبان إليها وتخلي عناصر الأمن والشرطة عن مهامهم في حماية المقرات الحكومية.

ودخلت عناصر طالبان العاصمة الأفغانية دون مقاومة تذكر وسيطرت على القصر الرئاسي، فيما تم الإعلان عن تأسيس مجلس تنسيقي لضمان انتقال السلطة بشكل سلمي.

السيطرة على كابل:

وقالت الحركة: إن مقاتليها دخلوا المقرات الرسمية التي تم إخلاؤها بعد هروب رجال الأمن وتخليهم عن مواقعهم.

وأعلنت الحركة سيطرتها على مراكز ولايات جديدة في أنحاء متفرقة من أفغانستان دون مؤشرات على مواجهة مسلحيها أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، تشكيل مجلس تنسيقي للعمل على ضمان نقل السلطة في البلاد بشكل سلمي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة