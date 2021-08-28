الإمارات تزيد زمن جلسات تداول الأسهم وتخفض العمولات

المواطن - متابعة

أعلنت سوق أبو ظبي للأوراق المالية، اليوم السبت، أنها ستخفض عمولات التداول 50%، وأنها ستمدد ساعات التداول ساعة واحدة بدءًا من الثالث من أكتوبر.

وأضافت إدارة السوق في بيان أن رسوم التداول ستخفض إلى 0.025% من 0.05% اعتبارًا من مطلع سبتمبر، وهو الخفض الثاني للعمولة في البورصة هذا العام والثالث في ثلاث سنوات.

وقالت البورصة: إن تمديد ساعات التداول سيجعلها تتماشى مع ساعات العمل في العديد من البورصات على مستوى العالم في إطار تحركات لتعزيز النشاط والسيولة في السوق.

تمديد ساعات التداول:

وفي دبي أعلنت السوق المالية اليوم تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يوميًّا بدلًا من 4 ساعات اعتبارًا من يوم 3 أكتوبر 2021، وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لتسهيل الأنشطة الاستثمارية وفي سياق التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وبالتشاور مع كافة الأطراف المعنية.

وقال الرئيس التنفيذي للسوق، حسن السركال، في بيان صحافي: إن هذه الخطوة تعزز من المكانة الرائدة لسوق دبي المالي كوجهة استثمارية رئيسية، وتسهم في استقطاب شرائح أوسع وأكثر تنوعًا من المستثمرين لاسيما الأجانب الذين يبدون اهتمامًا متواصلًا بالسوق، ومن ثم فإن تمديد ساعات التداول من شأنه منح المستثمرين بوجه عام والأجانب على وجه الخصوص مرونة أكبر ومساحة زمنية أوسع لإنجاز أنشطتهم الاستثمارية في السوق.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة