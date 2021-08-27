الإنذار المبكر يحذر أهالي 4 مناطق من التقلبات الجوية حتى الـ8 مساءً

المواطن - الرياض

أصدر الإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدي الرؤية على مدينة تبوك.

وبين المركز أن الحالة – بمشيئة الله – تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

تحذيرات الإنذار المبكر

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

أمطار على منطقة جازان

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة جيزان ومحافظات صبيا، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، والمناطق الساحلية والطرق المفتوحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

رياح نشطة على الباحة

كذلك أصدر الإنذار المبكر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة الباحة والمتوقع – بمشيئة الله – هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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