الاتحاديون لـ إدارة الحائلي: شكرًا لكم من القلب

المواطن - محمد سمعه

وجه جمهور نادي الاتحاد عبارات الشكر والتقدير إلى أنمار الحائلي رئيس النادي وأحمد كعكي نائب رئيس النادي ولكل الإدارة، وذلك بعد إعلان النادي عن رفع مستندات الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، وذلك بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة.

جمهور العميد يرد

وأعرب جمهور العميد عن سعادته لاهتمام الإدارة بتسديد المستحقات والديون التي تُوجد على عاتق النادي من أجل قيد اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو المتوقع غيابه مساء اليوم الاثنين عن مواجهة نادي الرائد بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان كورونادو انضم إلى العميد قادمًا من الشارقة الإماراتي لكنه لم يشارك بمباراة الفيحاء يوم الأربعاء الماضي لعدم حصول العميد على شهادة الكفاءة المالية.

الديون من أصعب الأزمات بتاريخ الاتحاد

وأوضح أنمار الحائلي رئيس النادي بأن أزمة الديون المالية التي عصفت بالنادي تعد من أصعب الأزمات التي واجهها الكيان الاتحادي طيلة تاريخه.

وغرد الحائلي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” بعد إعلان النادي: ” اللهم لك الحمد”.

يذكر أن العميد يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي يوم السبت المقبل بنهائي البطولة العربية.

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