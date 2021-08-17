الاتحاد في المغرب استعدادًا للبطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المغرب، استعدادًا لنهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

الاتحاد يصل إلى المغرب:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة أنمار الحائلي لدى وصولها إلى مطار الملك محمد الخامس في الدار البيضاء.

واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، عبدالله بن سعد الغريري، بحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاء الله السلمي، وممثلي من الجامعة الملكية المغربي لكرة القدم بعثة فريق الاتحاد اليوم.

ومن المقرر أن يواجه العميد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية، يوم 21 من شهر أغسطس الجاري، ويطمح النمور للظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب.

الحائلي يتمنى الفوز بلقب البطولة العربية:

ومن جانبه، قدم رئيس نادي الاتحاد، الحائلي شكره الجزيل للسفير الغريري، وحرصه على استقبال بعثة الفريق لدى وصولها وتذليل كافة العقبات مما يعكس حجم الاهتمام والمتابعة التي توليها الحكومة لكافة الأندية التي تمثل الوطن خارجيًّا.

وتمنى أنمار الحائلي أن تُكل هذه الجهور بالنجاح ويعود الفريق الأول لكرة القدم إلى أرض الوطن سالمًا ومتوجًا بلقب البطولة العربية.

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