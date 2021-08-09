الاتحاد يسابق الزمن بسبب كورونادو

المواطن - مروة نبيل

تبذل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قصارى جهدها لتسجيل الوافد الجديد، البرازيلي إيغور كورونادو قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد يسعى لتسجيل كورونادو

وأشار الإعلامي الرياضي عادل الماس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن الإدارة الاتحادية تسابق الزمن لحل أزمة الكفاءة المالية.

وقال: “تبذل إدارة نادي الاتحاد مساعي كبيرة من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية خلال 48 ساعة القادمة لتسجيل المحترف البرازيلي كورونادو ومشاركته في مباراة الفيحاء بعد غد الأربعاء في أولى مباريات الدوري”.

ونجح نادي الاتحاد في التعاقد رسميًّا مع إيغور كورونادو، لمدة موسمين حتى عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد يطمح في حل أزمة الكفاءة المالية

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن إدارة نادي الاتحاد اقتربت من حل أزمة شهادة الكفاءة المالية، لتسجيل لاعبين جدد قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، حيث يتبقى 10 ملايين ريال فقط، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء العميد في الصدارة، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ140 مليون ريال، وقامت الإدارة بتسديد جزء كبير خلال الفترة الماضية.

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