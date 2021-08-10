الاتحاد يسعى لتجديد عقد الجدعاني

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لاستمرار اللاعب عمر داخل الجدعاني في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يرغب في تجديد عقد الجدعاني:

وأكد الصحافي الرياضي نجيب الجداوي أن إدارة نادي الاتحاد أبدت اهتمامها الكبير في بقاء عمر الجدعاني مع الفريق، حيث فتحت باب المفاوضات مع وكيل اللاعب عبدالله المحمدي؛ لحسم موضوع التجديد معه قريبًا.

وظهر عمر الجدعاني بشكل مميز مع منتخب الابتعاث خاصة خلال مشاركته في منافسات كأس الأبطال التي أُقيمت في الدمام، ما دفع إدارة العميد طلب عودته، وتوقيع عقد احترافي معه خاصة أنه دخل الفترة الحرة من عقده، ويحظى باهتمام عدة أندية.

العميد يفتتح دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن تنطق منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 بمواجهة الفيحاء ضد الاتحاد، مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويطمح العميد في الظهور بشكل مميز في مباراته ضد الفيحاء، خاصة أنه أنهى الموسم الماضي بطريقة رائعة، بعدما احتل المركز الثالث عقب عدة مواسم من المعاناة، فيما يأمل البرتقالي في تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره.

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