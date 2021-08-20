الاتحاد يسعى لمواصلة التفوق ضد أندية المغرب

المواطن - مروة نبيل

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة التألق أمام أندية المغرب، وتجاوز عقبة الرجاء البيضاوي في نهائي البطولة العربية.

الاتحاد يتألق أمام الأندية المغربية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 7 مباريات أمام أندية المغرب، ونجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة، وتمكن من تسجيل 9 أهداف، واستقبل 7 أهداف.

ويسعى المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لتحقيق البطولة الأولى مع العميد، فيما تُمني الجماهير النفس بظهور الفريق بشكل مميز والعودة إلى منصات التتويج مجددًا بحصد اللقب العربي الثاني.

نهائي البطولة العربية

ومن المقرر أن يُقام نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” بين العميد والرجاء، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

ويحظى العميد بقيادة مدربه فابيو كاريلي بدعم كبير رسمي وجماهيري قبل مباراة الاتحاد والرجاء المغربي، وتنتظره مكافآت كبيرة من مجلس الإدارة، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ في حالة الفوز باللقب.

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