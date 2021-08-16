الاتحاد يعلن استيفاء متطلبات استخراج شهادة الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد قبل قليل عن استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، وذلك بعد تقديم كافة المستندات.

رئيس الاتحاد يكشف الكواليس

وأوضح أنمار الحائلي رئيس النادي بأن أزمة الديون المالية التي عصفت بالنادي تعد من أصعب الأزمات التي واجهها الكيان الاتحادي طيلة تاريخه.

وأكد الحائلي على أن مجلس إدارة النادي وفر المبالغ اللازمة لتجاوز هه الأزمة رغم ضخامة حجم المطالبات حفاظًا على النادي ومكتسباته.

وغرد الحائلي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” اللهم لك الحمد”.

تسديد 16 مليون ريال قبل أقل من 48 ساعة

وقبل الإعلان الرسمي عن رفع المستندات المطلوبة لوزارة الرياضة، كان يجب على النادي تسديد 16 مليون ريال خلال أقل من 48 ساعة لتجنب عقوبة خصم النقاط وفقًا للإعلامي عادل الماس.

ويحتاج الفيصلي للحصول على 5 ملايين ريال، بينما يجب على العميد دفع 11 مليون ريال لنادي القادسية قيمة انتقال هارون كمارا إلى نمر جدة.

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