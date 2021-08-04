الاتحاد يعلن حصول تركي آل الشيخ على العضوية الذهبية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد- قبل قليل- عن انضمام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني للعضوية الذهبية بالعميد.

لا مرّ طاري المستشار

تتراقص الــدنيـا ترف وإذا حضر زاح الستار

تركـي وكلاً به عـرف اللي نقوله باختصار

عضويتك أكبر شرف @Turki_alalshikh pic.twitter.com/68GJ9Pf9Jw — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 4, 2021

حساب الاتحاد يرحب بعضوية تركي آل الشيخ:

وكتب حساب الاتحاد عبر “تويتر” قائلًا: “لا مرّ طاري المستشار، تتراقص الدنيا ترف، وإذا حضر زاح الستار، تركي وكلًا به عرف، اللي نقوله باختصار، عضويتك أكبر شرف”.

وفي سياق آخر، يسابق نادي الاتحاد الزمن وذلك لضم مهاجم قوي للفريق مع اقتراب اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش من الرحيل عن صفوف العميد.

حقيقة انضمام نجم الهلال إلى الاتحاد:

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه حقيقة ما تردد مؤخرًا حول اقتراب اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من الانضمام لنادي الاتحاد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وغرد جستنيه المقرب من نادي الاتحاد قائلًا: “كل من يروج لخبر انتقال مهاجم الهلال، الفرنسي جوميز لنادي الاتحاد، لا أساس له من الصحة إطلاقًا ومعلوماتهم كالعادة مضروبة، ولا يوجد نية لإدارة العميد بضم اللاعب الفرنسي، ما فلحوا مع ناديهم حتى يفلحوا مع أندية أخرى، والدليل رئيس ناديهم جمدهم وأصبح هو المتحدث الرسمي والكل في الكل”.

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