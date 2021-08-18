الاتحاد يعلن ضم عبدالله الحافظ رسميًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد قبل قليل عن تعاقده مع المدافع عبدالله الحافظ قادمًا من نادي الوحدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغرد الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” قائلًا: ” أهلًا بنمرنا الجديد”.

عبدالله الحافظ سيلعب مع الاتحاد على سبيل الإعارة

وكانت تقارير أشارت إلى أن الحافظ صاحب الـ28 عامًا سوف ينضم للعميد لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي الوحدة، حيث يستعد اللاعب للمشاركة مع الاتحاد في نهائي البطولة العربية.

وسبق لـ عبدالله الحافظ اللعب في صفوف أندية الهلال والاتفاق وهجر وباكوش فيريرا البرتغالي.

جدير بالذكر أن الاتحاد إلى الآن تعاقد مع صفقتين وهما البرازيلي إيجور كورونادو واللاعب الحافظ.

الاتحاد يستعيد ذاكرة الانتصارات

وكان نادي الاتحاد نجح أول أمس في الفوز على الرائد بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل ثلاثية الاتحاد كل من فهد المولد والمدافع المصري أحمد حجازي والبرازيلي رومارينيو.

ويستعد الاتحاد مساء السبت المقبل لمواجهة نادي الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية حيث تُقام المباراة بمدينة الدار البيضاء المغربية.

يذكر أن نادي الاتحاد بات قريبًا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وذلك بعد أن رفع كافة المستندات المطلوبة لوزارة الرياضة لنيل الشهادة حسبما أعلن النادي أول أمس.

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