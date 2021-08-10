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الاتحاد يفقد كورونادو والعبود
خلال مباراة الفيحاء

الاتحاد يفقد كورونادو والعبود

2021/08/10
الساعة 4:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد يفقد كورونادو والعبود كورونادو - المصدر @ittihad
المواطن - مروة نبيل

يفقد نادي الاتحاد خدمات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، إيغور كورونادو وعبدالرحمن العبود خلال مباراته المقبلة ضد نظيره الفيحاء.

كورونادو والعبود يغيبان

ولم يتواجد البرازيلي كورونادو مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المغادرة إلى المجمعة، لعدم قيده حتى الآن، فيما يغيب عبدالرحمن العبود لطرده في آخر مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي ضد النصر.

ونجح العميد في التعاقد رسميًّا مع إيغور كورونادو، لمدة موسمين حتى عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، إلا أن عدم حل أزمة الكفاءة المالية تسبب في عدم قيده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد
حجازي وكورونادو – المصدر @ittihad

الاتحاد ضد الفيحاء

ومن المقرر أن تنطق منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 بمواجهة الفيحاء ضد الاتحاد، مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويطمح العميد للظهور بشكل مميز في مباراته ضد الفيحاء، خاصة أنه أنهى الموسم الماضي بطريقة رائعة، بعدما احتل المركز الثالث عقب عدة مواسم من المعاناة، فيما يأمل الفريق البرتقالي تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad


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