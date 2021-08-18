الاتحاد يقترب من الحصول على الكفاءة المالية

المواطن - مروة نبيل

تلقت جماهير العميد خبرًا سارًا، حيث اقترب نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي.

الاتحاد يقترب من الحصول على الشهادة

وقال الإعلامي عادل الماس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: تعلن لجنة الكفاءة المالية خلال الساعات القادمة حصول نادي الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية ويحق له تسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وكان العميد قد أعلن قبل يومين عن إنهاء كافة المتطلبات الخاصة بشهادة الكفاءة المالية رسميًّا، حيث قدم كافة الالتزامات إلى اللجنة المختصة من أجل دراستها، تمهيدًا للحصول عليها.

العميد يستعد لنهائي البطولة العربية

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية، يوم 21 من شهر أغسطس الجاري، ويطمح العميد للظهور بشكل مميز وحصد لقبه العربي الثاني.

ويحظى العميد بدعم كبير سواء رسمي أو جماهيري قبل مباراته المرتقبة في نهائي البطولة العربية، وتنتظره مكافآت كبيرة من مجلس الإدارة، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ في حالة الفوز باللقب.

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