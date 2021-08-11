الاتحاد يقص شريط الدوري السعودي بخسارة أمام الفيحاء

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الفيحاء من الفوز على الاتحاد بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2021/ 2022.

أحداث مباراة الاتحاد والفيحاء:

وبدأ الفيحاء المباراة بضغط هجومي قوي، أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب اليوناني باناغيوتيس تاختيدس بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

وظهر العميد بشكل لم يلفت الأنظار خلال الشوط الأول؛ مما أثار قلق جماهير العميد على أداء الفريق خلال المباراة.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الفيحاء بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني من المباراة، تحصل الاتحاد على ركلة جزاء لكن الحكم تركي الخضير ألغاها وذلك بعد عودته لتقنية حكم الفيديو المساعد.

الفيحاء يستهل مشواره بـ الدوري السعودي بفوز ثمين:

ولم يحدث أي جديد في المباراة ليقص الفيحاء، مباريات الدوري السعودي بفوز ثمين على الاتحاد الذي حقق المركز الثالث في دوري الموسم الماضي.

وكانت المباراة شهدت تألقًا غير عادي من الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي أنقذ مرمى الاتحاد في مناسبات عدة خلال اللقاء.

وسيواجه الفيحاء بالجولة الثانية، فريق الفتح يوم 21 أغسطس بالجولة الثانية، بينما يواجه الاتحاد فريق الرائد يوم 16 أغسطس الجاري.

جدير بالذكر أن اللاعب فهد المولد لاعب الاتحاد لم يظهر بالصورة المنتظرة منه في مباراة الفيحاء، حيث تعرضت لانتقادات بسبب هبوط مستواه أمام الفيحاء.

وكان الاتحاد نجح حتى الآن في ضم البرازيلي إيجور كورونادو قادمًا من فريق الشارقة الإماراتي.

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