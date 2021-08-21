الاتحاد يكشف أوراقه الرابحة لـ نهائي البطولة العربية

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عن تشكيلته لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي بعد قليل في نهائي البطولة العربية نسخة 2020.

تشكيلة الاتحاد الرئيسية لنهائي البطولة العربية:

وجاءت تشكيلة العميد مكونة من: “مارسيلو جروهي بحراسة المرمى، مهند الشنقيطي، حمدان الشمراني، عمر هوساوي، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، برونو هنريكي، إيجور كورونادو، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، رومارينيو”.

أما القائمة الاحتياطية للعميد فجاءت مكونة من : “راكان النجار، عبدالمحسن فلاتة، حازم الزهراني، عبدالإله المالكي، عبدالعزيز الجبرين، عبدالرحمن العبود، هارون كمارا”.

ويطمح جمهور العميد في رؤية فريقه بطلًا لبطولة خارج المملكة، منذ أن تُوج نمر جدة بلقبي دوري أبطال آسيا وبطولة دوري أبطال العرب في عام 2005.

22 مليون ريال مكافأة البطل:

ويريد الاتحاد في نيل اللقب العربي للحصول على 22 مليون ريال وهي مبلغ المكافأة الذي يحصل عليه الفريق المتوج باللقب، بالإضافة إلى زرع الثقة في نفوس لاعبي العميد وتحفيزهم على التتويج بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك بالموسم الحالي إضافة للتألق في دوري أبطال آسيا 2022، والاستفادة من مبلغ مكافأة البطولة لإنعاش خزينة النادي اقتصاديًّا بعد سداد المستحقات للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

يذكر أن العميد كان تأهل لنهائي البطولة العربية على حساب نادي الشباب من دور نصف النهائي، وفاز على فريق الرائد بثلاثية دون رد يوم الاثنين الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مواجهة الرجاء البيضاوي.

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