الاتحاد ينتفض بثلاثية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد ضد الرائد في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق العميد لفوز هام بثلاثة أهداف دون رد.

الاتحاد ضد الرائد:

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الرائد التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، بشكل سريع من لاعبي العميد أملًا في تسجيل هدف مبكر، وأسفر الضغط عن حصوله على ركلة جزاء.

وسدد فهد المولد ركلة الجزاء بنجاح، ليمنح العميد التقدم عند الدقيقة السادسة، واستمرت محاولات النمور، ولعب برونو هنريكي كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، ليقابلها أحمد حجازي برأسية مميزة، ويهز شباك الاتفاق بالهدف الثاني عند الدقيقة 15.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، قبل أن يتمكن البرازيلي رومارينيو من إحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 42 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الرائد بتقدم العميد بنتيجة 3/ 0.

شوط سلبي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان المحاولات أملًا في إحراز هدف جديد، وتراجع أداء العميد قليلًا، وسط دفاع قوي من لاعبي الفريق الريداوي، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد الرائد بفوز النمور بثلاثية نظيفة.

ورفع العميد رصيده إلى 3 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته بهدف دون رد في الجولة الأولى، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 3 نقاط أيضًا.

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