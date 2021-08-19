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الاتحاد يُطارد ثاني ألقابه بـ البطولة العربية
عند مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي

الاتحاد يُطارد ثاني ألقابه بـ البطولة العربية

2021/08/19
الساعة 12:31 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتحاد يُطارد ثاني ألقابه بـ البطولة العربية لاعبو الاتحاد - المصدر spl
المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مباراة غاية في الأهمية أمام شقيقه الرجاء البيضاوي المغربي بعد غد السبت، وذلك في نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” حيث تُقام المباراة على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

الاتحاد فاز باللقب الأول قبل 16 عامًا:

ويطمح العميد في نيل البطولة العربية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز بها في عام 2005 على حساب فريق الصفاقسي التونسي.

محمد نور يحمل لقب البطولة العربية في 2005
محمد نور يحمل لقب البطولة العربية في 2005

مشوار العميد في بطولة 2005:

وفي عام 2005، خاض العميد بطولة مميزة حيث كانت تُسمى آنذاك باسم بطولة دوري أبطال العرب، وذلك بعد حصده لـ 13 نقطة من أصل 6 مباريات في دور المجموعات في مجموعة ضمت كل من “غزل المحلة المصري، الأهلي القطري، وفاق سطيف الجزائري”.

ووصل العميد إلى النهائي في تلك السنة، ليهزم الصفاقسي بنتيجة 4/ 1 في مجموع المباراتين ويُتوج بالبطولة.

وسبق لـ الأندية السعودية التتويج بلقب البطولة العربية 8 مرات، ويسعى العميد لتحقيق اللقب التاسع في تاريخ الأندية السعودية.

ويُقام نهائي الاتحاد والرجاء المغربي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.


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