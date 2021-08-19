الاتحاد يُطارد ثاني ألقابه بـ البطولة العربية

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مباراة غاية في الأهمية أمام شقيقه الرجاء البيضاوي المغربي بعد غد السبت، وذلك في نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” حيث تُقام المباراة على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

الاتحاد فاز باللقب الأول قبل 16 عامًا:

ويطمح العميد في نيل البطولة العربية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز بها في عام 2005 على حساب فريق الصفاقسي التونسي.

مشوار العميد في بطولة 2005:

وفي عام 2005، خاض العميد بطولة مميزة حيث كانت تُسمى آنذاك باسم بطولة دوري أبطال العرب، وذلك بعد حصده لـ 13 نقطة من أصل 6 مباريات في دور المجموعات في مجموعة ضمت كل من “غزل المحلة المصري، الأهلي القطري، وفاق سطيف الجزائري”.

ووصل العميد إلى النهائي في تلك السنة، ليهزم الصفاقسي بنتيجة 4/ 1 في مجموع المباراتين ويُتوج بالبطولة.

وسبق لـ الأندية السعودية التتويج بلقب البطولة العربية 8 مرات، ويسعى العميد لتحقيق اللقب التاسع في تاريخ الأندية السعودية.

ويُقام نهائي الاتحاد والرجاء المغربي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

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