الاتحاد يُقيم عمل كاريلي

المواطن - مروة نبيل

تُطالب بعض الجماهير برحيل المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد خسارة نهائي البطولة العربية.

الاتحاد يقيم عمل كاريلي:

وقال الإعلامي هتان النجار: “حتى اللحظة لا يوجد أي قرار يتعلق بمدرب الفريق فابيو كاريلي، كما أن اسم المهاجم الذي سيقود الاتحاد لنهاية الموسم لم يتحدد حتى الآن”.

وتابع: “تقييم العمل سيتم من جميع النواحي والوصول لقرار إداري مشترك لما فيه مصلحة الفريق بدون أي ردة فعل انفعالية أو تأخير في اتخاذ الأصلح والمناسب للفريق”.

الاتحاد يخسر البطولة العربية:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة كاريلي ضد الرجاء المغربي، أمس الخميس، في نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر اللقب بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة أمام الفيحاء، قبل أن ينتفض ويفوز على الرائد بثلاثية دون رد.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة