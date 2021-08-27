الاتحاد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على الفيصلي بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول بين فريقي الاتحاد والفيصلي بتقدم العميد بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحمد حجازي يعطي الأفضلية لـ الاتحاد:

ونجح المدافع المصري أحمد حجازي في إحراز الهدف الأول للعميد بضربة رأسية في الدقيقة الثالثة، وسط غفلة دفاعية من لاعبي الفيصلي.

وظل الفيصلي يقاتل لإحراز هدف التعادل حتى نجح اللاعب إسماعيل سيلفا في إحراز الهدف الأول لعنابي سدير بالدقيقة الـ42.

إيجور كورونادو يتقدم مجددًا للعميد:

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، نجح البرازيلي إيجور كورونادو في إحراز الهدف الثاني للعميد بطريقة جميلة.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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