الاتفاق لا يعرف الخسارة بالمباراة الافتتاحية بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق لخوض المباراة الافتتاحية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم أمام نادي الباطن.

نتائج الاتفاق في آخر 4 مباريات افتتاحية

وقبل مواجهة الباطن، لم يخسر فارس الدهناء في آخر 4 مباريات افتتاحية بـ الدوري، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء واحد.

كما أن فارس الدهناء سجل بجميع مبارياته الافتتاحية في دوري المحترفين السعودي بمعدل 17 هدفًا في 11 مباراة.

وسيدير الحكم السعودي فيصل البلوي مباراة الاتفاق والباطن، ويعاونه كل من فهد العمري وإبراهيم الدخيل والحكم الرابع هو سلطان العكيري وحكم الفيديو هو عبدالله الحربي ومساعد حكم الفيديو عماد عسكر.

وتنطلق مباراة فارس الدهناء والباطن في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير محمد بن فهد.

فارس الدهناء أنهى الموسم الماضي خامسًا

وكان فارس الدهناء أنهى موسم 2020/2021 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًا المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة