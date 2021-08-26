الاتفاق يتفوق على أبها بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، الشوط الأول من مباراته أمام أبها بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الهدف الأول لفريق #الإتفاق سجله اللاعب كوايسون عند الدقيقة 10#أبها 0 – 1 #الإتفاق#أبها_الإتفاق#قنوات_SSC pic.twitter.com/uhT2TnxUfU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2021
تقنية الفيديو تعتمد هدف كوايسون
ونجح اللاعب كوايسون في إحراز الهدف الوحيد لـ فارس الدهناء بالدقيقة التاسعة بعد اعتماد الهدف من قبل تقنية الفيديو.
وظل فارس الدهناء محافظًا على تقدمه، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم فارس الدهناء على أبها بهدف دون مقابل.
الاتفاق يرغب في تحقيق الفوز الثاني
ويسعى فارس الدهناء لتحقيق الفوز الثاني له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين والوصول إلى النقطة السابعة لصدارة الدوري مؤقتًا.
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