الاتفاق ينهي معسكر النمسا بمواجهة زالايغيرزيغي المجري

المواطن - مروة نبيل

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكره الإعدادي في النمسا بمواجهة زالايغيرزيغي تورنا أغيليت المجري وديًّا، مساء يوم غد الاثنين.

الاتفاق يختتم معسكر النمسا غدًا:

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد زالايغيرزيغي المجري في ختام المعسكر الذي أُقيم في مدينة باد تاتزمانسدورف بالنمسا من 7 يوليو حتى 3 أغسطس، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى فارس الدهناء تدريباته اليوم على فترتين، حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين المرونة وتقوية العضلات في صالة اللياقة البدنية من خلال 3 مجموعات.

واشتمل التدريب المسائي الذي شهد أجواءً ممطرة على ملعب المعسكر أفيتا على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم المدرب خالد العطوي اللاعبين إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

رحيل كارول ميتس:

على الجانب الآخر، أعلن النادي الاتفاق، اليوم الأحد، عن إنهاء تعاقده رسميًّا مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الأستوني كارول ميتس بالتراضي، وغادر معسكر الفريق في النمسا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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