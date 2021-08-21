الاستفاقة شعار الشباب والفتح بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تُختتم مباريات الجولة الثانية بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين اليوم السبت بمباراتي الفتح ضد الفيحاء، و الشباب ضد الاتفاق.

توقيت مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباراة الفتح والفيحاء في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة، بينما يواجه الشباب، نادي الاتفاق في تمام التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

الشباب والفتح تعثرا بالجولة الأولى

ويسعى الشباب إلى تحقيق الاستفاقة والفوز في ثاني مبارياته بـ دوري المحترفين، وذلك بعد خسارته بالجولة الأولى من فريق أبها، وهو نفس الأمر لنادي الفتح الذي خسر بالجولة الأولى من فريق الرائد بهدف دون مقابل بالجولة الأولى.

بينما تمكن نادي الاتفاق من الفوز على الباطن بثنائية لهدف بالجولة الأولى، وحقق الفيحاء مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الاتحاد بهدف دون رد.

حكام مباراتي اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف اليوم عن حكام مباراتي الشباب والاتفاق، و الفتح ضد الفيحاء.

وسيدير الحكم عبدالله الحربي مباراة الفيحاء والفتح وسيعاونه كل من إبراهيم الدخيل وأحمد العتيق وعبدالله الخربوش وسيكون محمد البريدي حكمًا للفيديو وسيعاونه مساعده مؤيد المسجن.

أما الحكم خالد الطريس فسيدير مباراة الشباب والاتفاق وسيعاونه كل من خلف الشمري وسعد الشبرمي ومحمد السماعيل سيكون حكمًا رابعًا بينما سامي الجريس سيكون حكم الفيديو ومفرح آل حسن مساعدًا لحكم الفيديو.

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