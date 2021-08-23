الانتقادات تُحاصر الاتحاد وفابيو كاريلي

المواطن - مروة نبيل

تعرض المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي للانتقادات، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للقب البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

الاتحاد هذا الموسم

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة فابيو كاريلي ضد الرجاء المغربي، في نهائي البطولة العربية، وانتهى الوقت الأصلي في المباراة بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر العميد اللقب بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر، بدأ نادي الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، قبل أن ينتفض ويفوز على الرائد بثلاثية دون رد.

فابيو كاريلي يتعرض لانتقادات:

وأبدى النقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد”، قلقهم من مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، مؤكدين في الوقت ذاته ارتكاب فابيو كاريلي لأخطاء عديدة أثرت على الأداء.

وقال سلطان اللحياني: “مؤشرات الاتحاد حاليًّا أقل من الموسم الماضي والفريق يحتاج لمهاجم وتحسين الدفاع”، وتابع جمال عارف: “أي شخص يفهم في كرة القدم فسيطالب باستبعاد هنريكي من الاتحاد وفي أيام شبابي كنت ألعب أفضل من بريجوفيتش”.

وأضاف غرم العمري قائلًا: “النقص الدفاعي في الاتحاد ليس أحمد حجازي فقط لكن زياد المولد أيضًا وأخطاء المدرب فابيو كاريلي يتحملها من جعله يبقى في النادي”.

وتابع عبدالله فلاته: “كاريلي كان مهزومًا من المؤتمر الصحفي لأنه كان يتحدث عن احتياجات الفريق والنقص فيه.. المدرب “فرس خاسر”، وكان يجب استبدال فهد المولد في نهائي البطولة العربية”.

وواصل محمد الشيخ قائلًا: “في الاتحاد “العين بصيرة واليد قصيرة” حتى الحصول على شهادة الكفاءة المالية كان بعد جدولة المستحقات.. إقالة المدربين لن تحل المشاكل ولكن ستزيدها والأهم هو الاستقرار”.

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