المواطن - مكة المكرمة

نشرت رئاسة الحرمين الشريفين لقطات بعد الانتهاء من إسدال ثوب الكعبة المشرفة.

إسدال ثوب الكعبة المشرفة:

وباشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة، أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان، وذلك بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

خطة تشغيلية:

وأوضح المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة ووكيل المسجد الحرام للتخطيط والجودة، عبدالحميد بن سعيد المالكي، أنه وفقًا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق الفني تركيب الحلقات المثبتة ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1442هـ، مشيرًا إلى أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا في منتصف شهر ذي القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.

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